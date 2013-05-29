أهالى مطروح يغلقون منفذ توزيع مياه الشرب للمطالبة باحتياجاتهم من المياه

أغلق العشرات من أهالى مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، منفذ توزيع "غراب" لمياه الشرب بالكيلو 8 شرق مرسى مطروح، ومنع دخول وخروج سيارات نقل المياه، احتجاجاً عدم حصولهم على سيارة المياه لمنازلهم منذ عدة، وهددوا بالتصعيد قطع الطريق الدولى.

قام حوالى 50 شخصاً بالتجمع أمام البوابة الرئيسية لمنفذ توزيع المياه، واعترضوا على استحواذ سيارات النقل الخاص على المياه على حساب سيارات شركة المياه التى تمد المواطنين باحتياجاتهم فى ظل الأزمة الحادة التى تمر بها محافظة مطروح فى نقص مياه الشرب.

وتشير بيانات شركة المياه بمطروح، أن الكمية الواردة من المياه لمدينة مرسى مطروح مساء أمس، الثلاثاء، قد ارتفعت إلى 32 ألف متر مكعب والمخزون الاستراتيجى بلغ 22 ألف متر مكعب، وانخفاض مخزن رافع منطقة السريكو إلى 4 آلاف متر مكعب من أصل 60 ألف متر مكعب، وهو الذى يقوم بضخ المياه بالخطوط الداخلية بشبكة مياه المدينة، وهو ما تسبب فى توقف الضخ للمنازل.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة بجنوب العلمين حوالى 160 ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب لا يصل إلى مدينة مرسى مطروح العاصمة منها ربع هذه الكمية التى يتم إهدارها فى رى حدائق القرى السياحية ومزارع الأهالى الذين يقومون بتركيب وصلات غير شرعية من الخط الرئيسى المغذى للمحافظة وذلك تحت سمع وبصر إدارة شركة مياه مطروح وتواطؤ بعض العاملين فيها.