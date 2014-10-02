لماذا أفلت باسم علي من الإيقاف 6 أشهر؟

تعد العقوبة التي نالها باسم علي ظهير أيمن الأهلي بإيقافه شهرا لعدم إتمام إجراءات انتقاله للزمالك، هي الحد الأدنى لعقوبة توقيع لاعب لناديين.

وأوضح أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "الإيقاف ستة أشهر يكون للاعب الحر الذي يوقع لناديين، أما اللاعب الذي لا يزال عقده مع ناديه القديم ساريا، يتم إيقافه شهرا".

وأضاف مدير لجنة شئون اللاعبين: "رفع عقوبة الإيقاف عن باسم علي، باتت الآن في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة، لأن اللجنة اعتمدت القرار، وانتهى دورها عند ذلك".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "أما تغريم باسم علي 77 ألف جنيه، يمثل 5% من عقد اللاعب مع النادي الأهلي".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن عن تنازله عن الشكوى التي أسفرت عن إيقاف باسم علي، مشيرًا إلى أن هدفه كان تأديب اللاعب.

وأتم مجاهد: "الشكوى تم تقديمها منذ شهر ونصف، ولجنة شئون اللاعبين لم تجد أي صعوبة في إيقاف اللاعب، لأنه اعترف بتوقيعه لناديين".