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الأهلي يرفض تصميمات سبورتا لقميص الفريق ' السيئة '

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الأهلي يرفض تصميمات سبورتا لقميص الفريق ' السيئة ' الأهلي يرفض تصميمات سبورتا لقميص الفريق ' السيئة '

رفض جهاز الكرة بالنادي الأهلي كل التصميمات التي قدمتها شركة سبورتا لقميص الفريق، مع اتجاه لعدم استكمال التعاقد معها.

شركة سبورتا فازت بحق تقديم قمصان الأهلي وتصميمه، وكان من المفترض أن يرتدي الفريق الأحمر منتجاتها بداية من يناير المقبل.

لكن FilGoal.com علم أن جهاز الكرة بالنادي أبدى استياء من التصميمات التي قدمتها الشركة حتى الآن، ووصفها بـ"غير اللائقة" باسم وحجم القلعة الحمراء.

ووصف جهاز الكرة بالأهلي التصميمات بالسيئة، مبديا رغبته في عدم استكمال التعاقد.

ويتجه الأهلي إلى شراء قمصانه من شركة رياضية عالمية، وذلك كحل بديل حال فسخ التعاقد مع سبورتا.

وذكر مصدر مسؤول بالأهلي لـFilGoal.com أن النادي لن يقبل ارتداء تصميمات لا ترضيه، ولا تتوافق مع حجم النادي ومكانته في والوطن العربي وإفريقيا.

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