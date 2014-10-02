“الإرادة” يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بعيد الأضحى وذكرى نصر أكتوبر

وجه المهندس محمود مرزوق رئيس حزب الإرادة التهنئه الي الشعب المصري والقوات المسلحه المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الأضحى وذكري انتصار اكتوبر العظيم.

واكد رئيس حزب الإرادة فى بيان رسمى له اليوم ، ان الشعب المصري مطاالب باستلهام روح انتصار اكتوبر التي اتحدت فيها ارادتهم لاستعاده اراضيهم المحتله واضاف ان الشعب المصري وقيادته قادرين بنفس هذه الروح عبور الازمات الحاليه وعلي راسها الحرب ضد الارهاب الاسود الذي يههدد استقرار مصر.

ووجه مرزوق ، التحيه الي شهدائنا الابرار الذين سقطوا في هذه الحرب والتي بدمائهم الغاليه استعدنا الكرامه والارض وعلموا العالم ان المصريين قادرين علي عبور ازماتهم بالتضامن والوحده فيما بينهم كما وجه التحيه الي القوات المسلحه المصريه واجهزه الامن التي تخوض حاليا معركه من اجل اعاده الامن والامان الي مصر وتطهيرها من الارهاب.