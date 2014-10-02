ضبط 250 مخالفة ولحوم فاسدة في 6 حملات مفاجئة في يوم واحد بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط 6 حملات مكبرة مفاجئة ، فى يوم واحد ولأول مرة فى نفس التوقيت ، على محلات ومطاعم ومخابز المحافظة بالقرى والمراكز برئاسة وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مباحث التموين مفتشى الطب البيطرى تمكنت خلالها من ضبط 250 مخالفة تموينية متنوعة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط ان تلك الحملات المكبرة والمفاجئة تم تنظيمها لأول مرة لتشمل القرى والمراكز فى نفس التوقيت بناء على التعليمات المشددة للواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط فى مراقبة الاسواق ومنع التلاعب فى السلع الغذائية وضبط اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الادمى وضبط المخالفين والمتاجرين بالسلع التموينية المدعمة وخاصة مع بدء احتفالات عيد الاضحى المبارك وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى ان حملات المديرية نجحت فى ضبط 250 مخالفة متنوعة كان من اهمها ضبط جاموسة كاملة عشار فى جنين عمره 7 شهور قبل توزيع لحومها على المحلات وضبط العديد من الخرفان الضانى الغير صالحة للاستهلاك الادمى ببعض الجمعيات الاستهلاكية قبل بيعها للجمهور منوها إلى استمرار تكثيف الحملات خلال عيد الاضحى المبارك لضبط الاسواق ومنع التلاعب بحصص البوتاجاز والبنزين المخصصة لمحطات الوقود .

يأتى هذا فى الوقت الذى انهت فيه محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك كما قامت بطرح اكثر من 200 رأس عجل فى الأسواق بسعر 55 جنيهاً للكيلو، وتم عمل 48 رئيسى شادر ومنفذ لبيع اللحوم في مختلف المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة .