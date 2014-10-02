تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”خلية السويس” إلى جلسة 19 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية خلية قناة السويس من بين 26 من أفراد الخلية، كانت المحكمة قضت بإعدامهم خلال شهر مارس الماضي إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري لتغيب شاهد الإثبات وعدم اكتمال الأحراز .

وقررت المحكمة كذلك تغريم شاهد الإثبات النقيب أحمد عبد الفتاح أحمد غرامة قدرها 500 جنيه لتغيبه عن حضور جلسة اليوم في القضية، ويجدر الإشارة إلى أن الجلسة لم تستغرق أكثر من خمسة دقائق .

والمتهمين هم شريف محمد عبد الحميد على المتهم وأشرف حلمى عبد الوهاب محمد وطلعت رجب عبد الحليم إبراهيم ومحمد السعيد السعيد شمعون ومحمد بدر الدين عثمان .

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناةالسويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.