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بالصور .. مدير أمن الأقصر يجتمع بالمجندين ويستمع لمشكلاتهم

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بالصور .. مدير أمن الأقصر يجتمع بالمجندين ويستمع لمشكلاتهم بالصور .. مدير أمن الأقصر يجتمع بالمجندين ويستمع لمشكلاتهم

جانب من اللقاء

عقد اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر اجتماعا بمجندي معسكرات قوات الأمن بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة .

واستمع أبوزيد خلال الاجتماع لمشاكل المجندين ووعد بسرعة فحصها و تلافيها ، مؤكدا أن المجندين من أهم الركائز الأساسية بوزارة الداخلية وأن دورهم في العمل لا يقل أهمية عن دور الضباط و الأفراد و الخفر.

و شدد مدير أمن الأقصر علي أهمية الدور الإيجابي للمجندين في تأمين المنشآت وتوعيتهم بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يحاولون إعاقة حركة سير البلاد إلى الأفضل ، ويجب أن يتعاون الجميع للحفاظ علي أمن و سلامة الوطن ، وأكد علي ضرورة العمل بجهد مضاعف خلال الفترة القادمة لافتا الي أن العمل بوزارة الداخلية عمل جماعي وليس فردي.

وطالب مدير أمن الأقصر المجندين بحسن معاملة الجمهور والانضباط في العمل أثناء الخدمة و الظهور بالمظهر اللائق كوجهة مشرفة للوزارة و للمديرية خصوصا أن مدينة الأقصر من أهم المدن السياحية في والعالم.

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