إعلام أشعب وقنبلة «كريستينا بوتكس»

هل سمعتم عن القنبلة التي فجرتها في قاعة الأمم المتحدة قبل أيام، السيدة كريستينا بوتكس؟

يقولون أنها امرأة بألف رجل، فتحت النار على أوباما، ووجهت صفعة قوية للكيان الصهيوني، وفضحت مؤامرة الربيع العربي، وانتصرت لسوريا وحزب الله، وهاجمت السعودية وإيران، وأمريكا نفسها، ولما خرجت عن النص قطعوا عنها البث، وأوقفوا الترجمة!!

انتبهوا ياعرب، هذا الحدث «الخزعبلي» يحدث لأول مرة منذ نشأة مجلس الأمن، لأن رئيسة الأرجنتين كرستينا فرنانديز دي كريشنر كانت رفعت راية جيفار النضالية في الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأطلقت سهام النقد الحارق ضد أمريكا وعملائها.. «لقد ذكرتنا بشجاعة الراحل شافيز»

لاتصدقوا هذه الأضغاث التي روجتها عشرات المواقع والصحف والفضائيات المصرية والعربية، التي «لعلعت» في تمجيد «المرأة الخارقة»، ونسبت إليها مالم تقل، وبالغت فيما قالت، كما حدث من قبل مع الأكاذيب التي لفقها إعلامنا المريض ونسبها إلى خيارات هيلاري كلينتون الصعبة!

الحقيقة انني لم أصدق هذا الهراء من اللحظة الأولى، وبذلت الكثير من الوقت والجهد للتأكد من المصادر الأساسية، حتى حصلت على تسجيل تليفزيوني لكلمة كريستينا كاملة (35 دقيقة) وهذه وصلة تتضمن ترجمة انجليزية من البداية للنهاية دون انقطاع:

وهذه وصلة تتضمن ترجمة فورية بالفرنسية:

وهذا ملف صوتي للترجمة الفورية إلى العربية:

http://downloads.unmultimedia.org/wss/ga69/ar/69_AR_ar.mp3

* هل يعني ذلك أن الضحة الكاذبة انتهت بالأدلة الدامغة؟

- للأسف لا

فالتضليل زاد عن حده، واختلاق الأكاذيب صار أسلوبا لاينبغي السكوت عليه، لأنه يضرب الإعلام في مقتل، ويطيح بآخر برج في قلعة المصداقية بين الميديا والناس، والأخطر أن هذه الغوغائية تسد الطريق تماما أمام محاولات استعادة التفكير العقلاني، خاصة وأن وسائل النشر انفرطت، وصار بإمكان أي صبي صغير أن ينشئ موقعا للأخبار على الانترنت، أو يروج الأكاذيب من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

هكذا استخدمنا الحرية لانتاج الفوضى، وتعاملنا مع تدوال المعلومات وثورة الاتصال بالتحايل والتلفيق، واغتصبنا الشفافية في مناخ من الضباب المريب، حتى صار أشعب يخترع الكذبة ثم يصدقها، ثم يهاجمنا لأننا ننكر حقائقه الملفقة!

* مالعمل؟، وهل هناك طريقة لتجنب هذه الغوغائية، والنجاة من هذا التلفيق؟

- هناك طريقتان للتعامل مع هذا التضليل، الطريقة الأولى فردية تتلخص في التعامل مع المصادر الموثوقة، وسوف اشرحها لاحقا، والطريقة الثانية تتعلق بضرورة تنظيم العمل الإعلامي في مصر، وهي ضرورة بعيدة كل البعد عن محاولات تسخير الإعلام لخدمة المشاريع السياسية سواء في المعارضة أو في الحكم، ولاتقف عند تطلعات الرئيس الطامحة لإعلام داعم «يشيل مع السلطة»، ولا تطلعات النقابة، وبعض القانونيين، والرومانسيين الذين ينادون بين الحين والآخر بمواثيق شرف، لكن عملية تنظيم الإعلام تحتاج إلى تخطيط شامل يجمع بين قواعد المهنة ومفاهيم المجتمع والاخلاق في إطار قانوني حاكم يجرم المخالفات، دون انتهاك للحريات، أو انتقاص من حق تداول المعلومات.

((الحقيقة الواقعية حق للقارئ، والكذب جريمة، والتضليل يقتضي محاسبة قانونية وسياسية، لأن هذه الغوغائية هي أخطر عقبة في طريق أي مجتمع ينوي التسلح بالعقل والمعرفة في طريقه نحو المستقبل.))

أعود للطريقة الأولى باختصار:

قرأت الخبر يسبقه لفظ (بالفيديو)، لكنني لم أشعر بارتياح من العناوين المبالغة، ولغة التشهير والتحريض، خاصة وأن الضجة بدأت يوم 28 سبتمبر، فيما كانت كلمة «كريشنر الزوجة» يوم 24 سبتمبر!!.. هذا فاصل مريب للمحترفين في التعامل مع الخبر، وبدأت خطوات التحقق كالتالي:

1- شاهدت الفيديو، فوجدته لايتضمن تصريحا واضحا بصوت رئيسة الأرجنتين، ولكن مجرد تقرير بصوت الإعلامية اللبنانية أوغاريت دندش، في قناة الميادين

2- بحثت عن مصدر، فلم أجد اسم أي وكالة أنباء موثوقة

3- بحثت في مواقع الصحف الكبيرة التي تعتمد على مراسلين ووكالات دولية فلم أجد أثرا للخبر

4- سألت نفسي هل نامت رويترز، وأسوشيتد برس، ووزكالات العالم الكبرى، ولم تعلم عن هذا الخبر الذي انفردت به «الميادين، وروجته»رصد«، وكلمتي، ورابعتي، ودنيتي، وأصدرت بيان لتأييده منظمات فلسطينية، وشيعية، وتلقفته بعض البرامج المتسرعة دون تدقيق؟

كان يمكن أن أكتفي بإهمال الخبر، لو لم أكن أعمل بمهنة البحث عن الحقائق، فاتصلت بالصديق عمار حامد رئيس قطاع الأخبار بقنوات المجد الفضائية، فهو يتعامل مع عدد من الوكالات على مدار الدقيقة، فأكد لي أن الوكالات والفضائيات المسؤولة لم تتطرق لهذا الموضوع، وبأسلوب الإخباري المدقق، طلب مهلة ساعة لتصفح مواد الوكالات خلال الأيام الماضية، ثم اتصل ليؤكد ما أكده من قبل.

دخلت موقع الأمم المتحدة، وجدت ملخصا لكلمة كريستينا لا يتضمن النقاط الأساسية التي روجتها آلة الكذب العربي وتتلخص في اتهام الأمم المتحدة بالآتي:

* تجاهلتم جرائم إسرائيل، ضد الضحايا الفلسطينيين!

* منذ عام كنتم تعتبرون نظام الأسد إرهابي، ودعمتم المعارضة، واليوم تبين أن الثوار إرهابيون!

* وضعتم حزب الله في قائمة الإرهاب، وتبين فيما بعد أنه حزب كبير، ومعترف به في لبنان!

* اتهمتم إيران بتفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عام 1994 ولم تثبت تحقيقاتنا تورطهم بهذا الانفجار!

* أصدرتم قرار الحرب ضد تنظيم القاعدة بعد تفجيرات 11 سبتمبر، لتدمير العراق وافغانستان، ومازالت تعانيان من الإرهاب!

* رحبتم بالربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وغيرها، وأوصلتم الإسلام المتشدد للحكم بقراراتكم ومباركتكم، ومازالت شعوبهم تعاني من المتشددين والعبث بالحريات!

* اليوم نجتمع لإصدار قرار دولي بمحاربة «داعش» وهو تنظيم مدعوم من حلفاء دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن!

((لإخفاء المصدر الأصلي تم الإدعاء بقطع البث وإلغاء الترجمة، كأن نجيب ساويرس يسيطر على الصندوق الاسود للأمم المتحدة!))

توصلت لكلمة كريستينا وترجماتها المختلفة، فوجدتها ارتجالية (غير مكتوبة) استهلكت منها الرئيسة 25 دقيقة دفاعا عن أزمة الديون التي تعاني منها بلادها، وتطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 68/304 المتعلق بإنشاء هيكل قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون السيادية للدول، وأمام قاعة خاوية تقريبا أطالت في الشكوى من صناديق التحوط، وسردت قصة بلادها مع الديون منذ عام 2001، وركزت على قضايا داخل حدودها، مثل نزاعها مع بريطانيا على جرز مالفيناس (فوكلاند)، ودفاعها عن اتهام بلادها بالتوطؤ مع الإرهاب، شارحة إنها عانت منه وضربت مثلا بتفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس ايريس، وعلى عكس مانشر اتهمت إيران بعدم التعاون في التحقيقات، وقالت إن داعش هددتها بالقتل، لسببين، الأول: صداقتها مع بابا الفاتيكان، والثاني اعترافها بإسرائيل في إطار حل الدولتين، ولم تخرج كريشنر عن نظرة الإدارة الأمريكية منذ حكم كارتر، بل لم تظهر تعاطفا كالذي أظهرته رئيسة تشيلي فيرونيكا ميشال جيريا التي تحدثت عن العنف الوحشي في غزة، ومأساة 3 مليون لاجئ فلسطيني وسوري، وعرضت المساعدة واستضافة من يريد داخل حدود بلادها، كما تحدثت عن ضرورة إصلاح الأمم المتحدة مثل معظم زعماء العالم.

وفي نهاية كلمتها، تطرقت كريستينا إلى موضوعات غائمة، بدا واضحا أنها تتحدث عنها من الخارج، فهي تتكلم عن «الربيع العربي» (نطقته بالعربية) الذي صار خريفا أو شتاء، ومن أين جاءت داعش التي تبث مشاهد الذبح؟، والحرب العالمية الثالثة، وأشقياء الأمس الذين لم يعودوا كذلك، ثم قالت إن كل هذه اسئلة لا تملك إجابة عنها، ولاتملك معلومات، لكنها تطرحها، وتنهي كلمتها بشكر المنظمة الديموقراطية وقدرتها على التوصل لحلول فعالة في هذه الأزمات، ولم تنس المطالبة بتفعيل القرار 304 الذي بدأت به كلمتها!

ولست أدري لماذا تجاهل الإعلام العربي مواقف الاشتراكية الثائرة ميشال جيريا، ومواقف فنزويلا، وبوليفيا التي وصفت إسرائيل علنا أنها دولة إرهابية، وراح يلفق بطولات ومبالغات للسيدة كريشنر التي يسخر منها الإعلام الأسباني بلقب «ملكة البوتكس» نظرا لإنفاقها الكثير على عمليات الشد والقد، وتصميمات ساركاني وأرماني!

طال المقال، ولا يزال الحديث عن الكذب، وضروة إصلاح الإعلام مستمرا.

وبعد العيد نعود.

كل عام وأنتم صادقون طيبون، لائقون بحياة أفضل.