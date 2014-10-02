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بالصور… محافظ القليوبية يبحث إنشاء أكبر مشروع لتوفير فرص عمل للشباب

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بالصور… محافظ القليوبية يبحث إنشاء أكبر مشروع لتوفير فرص عمل للشباب بالصور… محافظ القليوبية يبحث إنشاء أكبر مشروع لتوفير فرص عمل للشباب

جانب من الاجتماع

 

شهدت محافظة القليوبية لقاء المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، بالدكتورة يمن الحماقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس لبحث إقامة أكبر مشروع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توفير العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين كأعمال الحياكة والأحذية والشنط الجلدية والمحاصيل الزراعية والألبان والأثاث بجانب إنشاء مصنع في كل وحدة قروية يتناسب مع طبيعة القرية وما يشتهر به أصحابها.

وقال المحافظ ، أن مناخ المحافظة وموقعها المتميز يجعلها قادرة وصالحة لإنشاء أي مشروع عليها وفي نفس الوقت يحقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة ، موضحًا أن هذا المشروع سيتم تحديد مدينة الخانكة لإقامته عليها وستصبح محافظة القليوبية في وقت قصير محافظة يلجأ إليها الناس من كل المحافظات للتسوق منها.

وأكد المحافظ علي أن هذا المشروع سيدعم القرية المصرية ويساهم في تنميتها بعدما تعرضت للإهمال الشديد في السنوات الماضية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، علي أن المشروع سيتطلب عمل برامج لتدريب الشباب وربات البيوت وزيادة الوعي لديهم وتحفيزهم على العمل من خلال دعمهم المادي والمعنوي، مؤكدة علي انه سيراعى توفير فرص عمل مناسبة للمعوقين وأيضا لربات البيوت في المنازل عن طريق توفير مواد الخام لهم لإعادة إنتاجها وطرحها في الأسواق .

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