أزمة للعمالة الموسمية للحج بمطار القاهرة بسبب عدم وجود رحلات للسعودية

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس أزمة بسبب العمالة الموسمية للحج وذلك نتيجة عدم وجود رحلات تنظمها شركة مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية فى ظل احتشاد ما يقرب من 150 من عمال الموسمية بالمطار.

وتجمهر العشرات منهم داخل صالة 1 بمطار القاهرة الدولى وتدخل مدير شرطة السياحة لحل الأزمة عن طريق بحث إمكانية حجز تذاكر لهم على متن الخطوط السعودية فى ظل انتهاء رحلات الحج التى تنظمها مصر للطيران للسعودية.

وقامت قوات الشرطة بإخراج عمال الموسمية خارج صالة السفر لحين حجز التذاكر فى ظل مخاوف من عدم وجود تذاكر كافية لإعادتهم على متن الخطوط السعودية.