بالصور .. محافظ قنا يجتمع بممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة المشروعات الخدمية

عقد ​عبد الحميد الهجان محافظ قنا​ ​اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الصندوق الاجتماعي بقنا ومجموعة كبيرة من قيادات الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتوقيع خمسة مشروعات بمبلغ 5 مليون جنيه مع الجمعيات العاملة بالمحافظة وهي “المستقبل للمشاركة الشبابية لتنمية المجتمع بنقادة ، الخيرية الإسلامية بالنجاحية بنجع حمادي ، قناطر نجع حمادي بأبوتشت ، الرحمة للأعمال الخيرية بقفط ، النسائية لتحسين الصحة بقنا ، جمعية تنمية البيئة والأسرة”.

يأتي هذا ضمن البرنامج العاجل للتشغيل العمالة الكثيفة للعمل في مجال الصحة والذي يحقق مجموعة من الأهداف منها تشغيل 1740 من الشباب والفتيات وتدريب وتأهيل 275 مرشد ومشرفة للعمل بالمناطق المستهدفة ورفع الوعي الصحي والبيئي ورعاية السيدات الحوامل ووضع نظام أمن للتعامل مع القمامة بالإضافة إلي محو أمية 420 سيدة بمدن وقري المحافظة.

كما تمت الموافقة علي مشروع رصف الطرق الريفية بتمويل قدره 10 مليون جنيه لرصف 12,5 كم و الذي يوفر 366 فرصة عمل خلال مدة تنفيذه بالإضافة إلي توقيع 2 مشروع إقراض متناهية الصغر بإجمالي تمويل 2 مليون جنيه مع جمعيتي ( تنمية المجتمع بالقارة بأبو تشت – تنمية المجتمع بخارفة بفرشوط ) و يقدر عدد المستفيدين منه حوالي 364 مستفيد.

وأكد الهجان علي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وذكر أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم و يرتقي بالاعتماد علي المؤسسات الحكومية فقط بل لابد من تكاتف كل الجهود للنهوض به كما أوصي بوضع الاحتياجات الأساسية والملحة للمواطن القنائي علي قائمة البرامج المقدمة له خاصة المتعلقة بالصحة ومياه الشرب.

ودعا الهجان الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلي الاستثمار في مشروع البيوجاز احد مشروعات الطاقة الحيوية الموفرة للطاقة وصديقة للبيئة و خاصة أن قنا تشهد لأول مرة مثل هذه المشروعات ، وفي نهاية الاجتماع سلم الهجان المشروعات المقترح تنفيذها الي الجمعيات كما ابدي استعداده التام لتعاون معها.