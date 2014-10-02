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بدء تصعيد حجاج قرعة إلى المشاعر المقدسة.. وتصعيد 30 حاجا مريضا بسيارات إسعاف

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بدء تصعيد حجاج قرعة إلى المشاعر المقدسة.. وتصعيد 30 حاجا مريضا بسيارات إسعاف بدء تصعيد حجاج قرعة إلى المشاعر المقدسة.. وتصعيد 30 حاجا مريضا بسيارات إسعاف

ارشيفية

أعلن اللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التتفيذى لبعثة الحج المصرية رئيس بعثة حج القرعة بدء تصعيد حجاج القرعة إلى منطقة المشاعر المقدسة، وذلك استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفات.

وأكد اللواء الكيال – فى تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الخميس- أن وزير الداخلية وجه مجددا بضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج بعثة القرعة، وتوفير كافة التسهيلات التى تمكنهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يتابع بنفسه تنفيذ خطة تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لحظة بلحظة، والتأكد من آلية توزيع الوجبات الساخنة والجافة على الحجاج خلال يوم عرفات وأيام التشريق الثلاثة.

وأوضح أنه تم التأكد من رصف جميع الممرات التى تربط بين خيام الحجاج بعرفات ومنى؛ لضمان تحقيق راحة أكبر للحجاج، وكذلك زيادة عدد دورات المياه المتنقلة وأحواض الوضوء لتعمل جنبا إلى جنب مع تلك التى أقامتها السلطات ، وكذلك إنارة الممرات الواقعة بين الخيام، وتوفير المقاعد البلاستيك والمناضد والمظلات بكل مخيم ليستخدمها الحجاج أثناء احتسائهم للمشروبات الساخنة والباردة التى ستقدم لهم مجانا.

وشدد اللواء الكيال على وجود أماكن داخل المخيمات لجميع حجاج البعثة، مبينا أن جميع الحجاج سيتوجهون إلى عرفات فى رد واحد، وذلك بقرار فردى من الضابط المشرف على كل 6 حافلات، والتى تضم 300 حاج لضمان سرعة الوصول إلى عرفات قبل الازدحام.

وأشار إلى أن بعثة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقة لبعثة الحج قامت بتصعيد 30 حاجا كانوا محجوزين بمستشفيات مكة المكرمة إلى جبل عرفات بواسطة سيارات الإسعاف لأداء الركن الأعظم من الحج، موضحا أن الحالة الصحية لجميع الحجاج بخير والحمد لله.

 

 

أ ش أ

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