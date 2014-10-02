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الحكومة التونسية تستعرض الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة

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عقدت التونسية اجتماعا مصغرا للوقوف على ما تم إنجازه من قبل الجهات والهيئات المعنية، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتوفير المتطلبات المادية والأمنية واللوجستية، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، التي تستعد تونس لإجرائها.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، أنه تم توفير الاعتمادات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية من تمويل للحملات والاعتمادات الإضافية للإعلام الرسمي وللهياكل الأخرى، كما تم استعراض الخطط الأمنية المشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم وضع أكثر من 4500 مؤسسة تربوية على ذمة هيئة الانتخابات لاستغلالها كمراكز اقتراع، إلى جانب إنشاء شباك موحد بكل جهة لتسريع الإجراءات الإدارية، ومن بينها تأمين التظاهرات الانتخابية وتنظيم عمليات الترخيص.

وأوضح الورفلي أنه تم توفير وسائل النقل الضرورية لمراقبة الحملة الانتخابية وتأمين مهام الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تقوم بالتنسيق مع الدول المستضيفة للجالية التونسية بالخارج، لضمان جاهزية مراكز الاقتراع الموجودة على أراضيها.

يذكر أن تونس ستشهد إجراء الانتخابات التشريعية، في 26 من أكتوبر الجاري، والرئاسية، في 23 من نوفمبر المقبل.

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