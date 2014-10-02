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بالصور .. جلسة صلح بين أفراد عائلة النباقوه بالعسيرات في سوهاج‎

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بالصور .. جلسة صلح بين أفراد عائلة النباقوه بالعسيرات في سوهاج‎ بالصور .. جلسة صلح بين أفراد عائلة النباقوه بالعسيرات في سوهاج‎

مراسم جلسة الصلح

أقيم ، أمس الأربعاء ، الصلح النهائي فـي الحادث الثأري بين بعض أفراد “بيت موسي ، وبيت علي “والمنتميان لعائلة النباقوه بناحية أولاد حمزة – دائرة مركز العسيرات المحرر عنه المحضر رقم 1948 إداري مركز شرطة العسيرات لسنة 2014.

تعود أحداث الواقعة إلى مقتل صابرين صابر عبد الرحيم “تنتمي لبيت موسي” وأتهم فـي مقتلها زوجها علاء أبو العطا علي “ينتمي لبيت علي” بسبب خلافات زوجية ، وتم ضبط المتهم وعرضه علي النيابة وحبسه إحتياطياً وأخلي سبيله عقب ذلك.

أقيمت جلسة الصلح بسرادق مقام بقطعة أرض فضاء بذات الناحية ، بحضور اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ، وإدارة البحث الجنائي ، ومأمور وضباط المركز ، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، وكبار العائلات بالمنطقة ، وطرفـي الحادث الثأري ، وأعضاء لجنة المصالحات وحوالي 500 شخص من أهالي المنطقة والقرى المجاورة.

قام المتهم بتقديم “الكفن” لصابر عبد الرحيم “والد المجني عليها” وأقسم الطرفين علي كتاب الله بنبذ العنف وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهم.
> تحــرر عن الجلسة المحضــر رقــم 8 أحوال المركز ، إتخذت الإجراءات الأمنيــــة اللازمــة لتأمين مراسم الصلح.

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