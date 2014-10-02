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جيش الاحتلال يعلن عن «تسهيلات» للفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى

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أعلن جيش الاحتلال، أنه سيقدم تسهيلات للفلسطينين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال، موتي الموز، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، بوقت متأخر من مساء الأربعاء، إن «إسرائيل قررت تقديم تسهيلات للفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وأوضح أن التسهيلات التي أبلغت للسلطة الفلسطينية، ستشمل دخول فلسطينيين من الضفة الغربية، فوق سن 60 سنة لإسرائيل دون تصاريح، إضافة إلى السماح للفلسطينين من كافة الأعمار بدخول إسرائيل بغرض زيارة الأقارب والتنزه عبر تصاريح خاصة.كما ستسمح إسرائيل، حسب تصريحات الناطق بلسان جيشها، «بدخول 500 فلسطينيي من قطاع غزة يوميًا، خلال أيام العيد للصلاة في الأقصى، وذلك بين الأحد والثلاثاء، ضمن رحلات موحدة، لمن هم فوق سن الـ 60 عامًا»، في سابقة هي الأولى منذ 2007.

وشملت التسهيلات الإسرائيلية دخول 500 فلسطيني من غزة إلى الضفة، بهدف زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، ودخول 500 من سكان الضفة إلى غزة، وأشار إلى أنه سيسمح بسفر 200 رجل أعمال من قطاع غزة عبر مطار «بن جوريون» بمدينة اللد، جنوب تل أبيب، إلى دول العالم.

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