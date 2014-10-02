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مسؤول بجيش الاحتلال: الوضع الاستراتيجي لإسرائيل أفضل مما كان عليه قبل 2013

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اعتبر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، بيني جانتس، أن «الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل بحلول السنة العبرية الجديدة، بدأت الأسبوع الماضي، أفضل مما كان عليه في مطلع 2013».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن جانتس قوله إن «عملية الجرف الصامد تكللت بنجاح باهر، حيث أن ضباطاً كبار من جيوش دول مختلفة وصفوا أداء قوات الجيش خلال العملية بغير المسبوق»، من دون أن يحدد تلك الدول.

وتابع أن «حركة (حماس) لن تسرع إلى تصعيد الأوضاع الأمنية مرة أخرى بعد الخسائر التي تكبدتها خلال المعركة الأخيرة»، على حد قوله، معتبراً أن «التهديد، الذي يشكله (حزب الله) في لبنان بالنسبة لإسرائيل أكبر بكثير من تهديد (حماس) في القطاع».

وتطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الخطر الذي يمثله تنظيم «داعش»، وقال جانتس، الذي من المقرر أن ينهي مهام منصبه بعد 5 أشهر، إن «الجيش يملك الرد المناسب للتهديد الذي يشكله التنظيم على إسرائيل»، دون أن يحدد طبيعة هذا الرد.

وتقود واشنطن، حالياً، تحالفاً دولياً ضد تنظيم «داعش»، ونفذت خلال الأيام الماضية ضربات جوية في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا والعراق.
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