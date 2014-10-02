داعش تحت حصار مقاتلي البشمركة الكردية في «ربيعة»

حاصر مقاتلون من البشمركة الكردية العراقية مستشفى بمنطقة ربيعة تحصن فيه مسلحون من تنظيم الدولة «داعش»، الذي فقد السيطرة على هذه المدينة العراقية الواقعة على الحدود السورية.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية، الخميس، عن المتحدث باسم البشمركة، هلكورد حكمت، قوله: «هناك ما بين 10 و12 عنصرًا من داعش بالداخل. لا نريد مهاجمتهم، لأن (المبنى) قد يكون مفخخًا»، موضحًا أن البشمركة يسيطرون تمامًا على بقية مدينة ربيعة.

وأضاف أن قوات البشمركة شنت، وبإسناد جوي من التحالف الدولي، هجومًا على ثلاث جبهات، وعلاوة على ربيعة، تقدمت باتجاه زمار شمال الموصل، موضحًا أن المدينة لا تزال بأيدي تنظيم الدولة «داعش».

وطردت قوات البشمركة بمساعدة عشائر شمر العراقية، مسلحي تنظيم «داعش» من معبر ربيعة الحدودي الاستراتيجي مع سوريا.