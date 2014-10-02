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بالفيديو.. حريق هائل بأحد مخيمات حجاج الداخل في مشعر عرفات

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اندلع حريق هائل، في الساعات الأولىمن صباح الخميس، في أحد المخيمات المخصصة لحجاج الداخل بالمشاعرالمقدسة (مشعر عرفات)، فيما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ للسيطرة علىالحريق قبل امتداده إلى أماكن أخرى.

وأظهر مقطع نُشر على موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو ألسنة اللهبوهي تتصاعد بكثافة في موقع الحريق، وسيارات الإطفاء وبعض المتجمهرين فيالموقع، إلا أنه لم يتضح حتى الآن حجم الخسائر التي خلفها الحريق، أوالأسباب التي أدت إلى وقوعه.

ويعتبر مشعر عرفات أبعد المشاعر المقدسة عن مكة المكرمة، ويقع خارج حدودالحرم، إذ يبعد عنه بحوالي 22 كيلو مترا.

ومشعر عرفات حاليا خال من أي من الحجاج لأنه من المقرر أن يتم تسكينالحجاج فيه، الجمعة، يوم عرفات (الحج الأكبر).

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