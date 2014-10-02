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سفير مصر في واشنطن: زيارة السيسي ناجحة جدًا.. ونتابع توفير عقار فيروس سي

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قال محمد توفيق، سفير في الولايات المتحدة، إن «السفارة بدأت في الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح لنيويورك ولقاءاته مع المسؤولين وكبار رجال الأعمال الأمريكيين».

وأوضح السفير أنه «على رأس الموضوعات، التي يتم متابعة تنفيذها موضوع توفير العقار الأمريكي لعلاج المصابين بفيروس سي، وكذلك إنشاء مركز إقليمي في مصر لإعادة توزيع المنتجات الزراعية».

وقال إن «زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة كانت ناجحة جدا، واتسمت بالطابع العملي والإيجابي بهدف تحقيق نتائج ملموسة»، موضحًا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن «الرئيس عقد اجتماعين مع رجال الأعمال الأمريكيين وعدد من الشخصيات المؤثرة، وتركز البحث خلالهما على إمكانيات الاستثمار ومناخ الأعمال الجيد في مصر».

وأضاف: «أبدى رؤساء الشركات الأمريكية حماسًا واضحًا واقتناعًا بأن الوقت بات مناسبًا لاستكشاف الأسواق المصرية، وعبروا عن إعجابهم بأسلوب الرئيس العملي في معالجة القضايا الداخلية والدولية وإصراره على إيجاد حلول للمشاكل، التي تواجهها مصر حاليا».

ولفت إلى أن «الترحيب الذي لاقاه الرئيس السيسي انعكس على جولة محادثاته مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدى ساعة وربع الساعة، حيث جاءت الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية متوافقة وحظيت بقدر كبير من التفاهم».

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