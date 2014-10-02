استئناف إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية السويس» اليوم

تستأنف محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس من بين 26 من أفراد الخلية.

وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر القضية في جلستها السابقة لسماع أقوال الشاهد الأول، ولتقديم باقي الأحراز الموجودة في خزينة النيابة.

وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء خلية السويس غيابيًا، مارس الماضي.

وجاء في اتهامات نيابة أمن الدولة العليا أن أعضاء الخلية «متورطين في إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية».