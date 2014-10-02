حرمان 50 طالبًا وطالبة من المدن الجامعية ببنها لإدانتهم في شغب وعنف

أعلن الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، عدم قبول نحو 50 طالبًا وطالبة بالمدن الجامعية العام الماضي، ثبت إدانتهم في أعمال شغب ومخالفات داخلها.

وقال «شمس الدين» إنه تم وضع نظام جديد داخل الكليات والمدن الجامعية، يتضمن عمل كارنيهات ووضع أجهزة جديدة لمنع تسلل الغرباء إلى الحرم الجامعي، للحد من أعمال الشغب والعنف.

وأكد الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم عمل كارنيهات موحدة جديدة للطلاب داخل الكليات والمدن الجامعية، لها علامه مائية غبير قابلة للتقليد، مشيرًا إلى وضع أجهزه في مداخل الكليات للتاكد من شخصية الطالب في حالة الالتباس أو الشك.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية، إنه سيتم عمل كارنيهات ممغنطة لطلاب المدن الجامعية الأربع ببنها وشبرا الخيمة ومشتهر، بحيث لايسمح بدخولها إلا لمن يحملها، حفاظًا على استقرارها.