التضامن: 1.6 مليون حركة صرف معاش بـ1.6 مليار جنيه أمس

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، إجراء مليون و600 ألف حركة صرف معاش ناجحة بقيمه مليار و600 مليون جنيه.

وأضافت «والي» أنه سوف يتم إقامة مشروعين بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، بغرض تنمية السياحة وزيادة فرص العمل، من خلال تنشيط الصناعات الصغيرة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأفراد.

ويأتى المشروع الأول بمحافظة أسوان بمنحة من مؤسسة أغاخان بسويسرا بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار، خصصت جميعها للمشروع، وهو عبارة عن إنشاء وتشغيل مرفق تجارى بموقع المرسى النهري بالبر الغربي، لمواكبة احتياجات السائح والمواطن المحلى بأسوان، وكذلك لزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين سوق الصناعات الصغيرة وتنميتها وتحسين مستوى معيشة الأفراد.

والمشروع الثاني سينفذ بمنحة قدرها 170 ألف جنيه من البنك الدولي، برنامج سوق التنمية، وهو عبارة عن مشروع تطوير الحرف اليدوية من أجل تنمية مستدامة لمدة عام بمحافظة الوادي الجديد، حيث تنتشر الحرف اليدوية بتلك المنطقة، ويهدف المشروع إلى النهوض بتلك الحرف من خلال إقامة معارض فنية وتسويق المنتجات الخاصة بالأسر وعمل دورات تدريبية، لزيادة كفاءة ووعى الأفراد العاملين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تقوم بدفع الأنشطة التي تساعد في تنمية الفرد والأسرة، وخاصة في المناطق التي يعتمد معظم سكانها على النشاط الاقتصادي البسيط، والذي يتمثل في الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، التي تجذب السائحين، بالإضافة إلى المواطن المحلي.