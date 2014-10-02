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شاهد حرب أكتوبر 73 بعيون إسرائيلية (فيديو وصور)

  • مصر
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أذاعت قناة «التحرير»، الأربعاء، فيلمًا قدمته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تحت عنوان «حرب أكتوبر 73 بعيون إسرائيلية» بمناسبة مرور 41 عامًا على النصر، الذي حققته على أرض سيناء.

واستعرض الفيلم شهادة عدد من القادة الإسرائليين من بينهم الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، إرييل شارون، ورئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء الحرب، إيلي زعيرا، فضلًا عن الإشارة لأبرز الكتب التي تحدثت عن حرب أكتوبر من بينها «حرب يوم الغفران» و«6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية»، و«المحارب».

وعرض الفيلم لحظة إعلان رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة، جولدا مائير، لنبأ هجوم الجيشين المصري والسوري على قواتها، فضلًا عن تعليقها على ما عاصرته حينها، بقولها: «مأساة عاشت وستعيش معي حتى الموت».

كما سرد قول شارون: «أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا»، بينما كانت شهادة وزير الدفاع الإسرائيلي، آنذاك، موشى ديان، تقول: «حرب ثقيلة بأيامها ودمائها».

وجاءت مدة الفيلم في نحو 16 دقيقة و40 ثانية، وقُدمت شهادات لقادة إسرائيليين مأخوذة من إحدى حلقات برنامج «سري للغاية»، الذي كان يقدمه الإعلامي يسري فودة على قناة «الجزيرة».

واختتم الفيلم بجزء من خطاب الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، الذي احتفى بقوات الجيش المصري، معتبرًا أن «نظرية الأمن الإسرائيلي انكسرت وتحطمت في 6 ساعات».

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