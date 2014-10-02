بالصور .. حبس قاتل زوجته ونجله 4 أيام علي ذمة التحقيق بسوهاج‎

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عامل 4 ايام علي ذمة التحقيق وذلك بسبب قيامه بقتل زوجته ونجلها بسوهاج .

ترجع تفاصيل الواقعه المحضر رقم 5291 إداري مركز شرطة البلينا لسنة 2014 بشأن مقتل كلاً من عطيات أحمد أبو رحاب قناوي سن 45 ربة منزل و راضي صفوت محمود جداوي سن 22 عامل [ نجل الأولي ] – ويقيمان بناحية بني حميل .

وما توصلت إليه التحريات من أن وراء إرتكاب الواقعة صفوت محمود جداوي سن 56 عامل [ زوج الأولي ووالد الثاني ] بسبب خلافات عائلية تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق .