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شاهد تعريف فاروق الباز للحكومة في مصر (فيديو)

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قال الدكتور فاروق الباز العالم المصري، عضو هيئة مستشاري الرئاسة، إن في «تتحكم في الخلق».

وأضاف الباز، في حديثه للإعلامية جيهان منصور على قناة «التحرير»، عن سؤاله حول البيروقراطية في تنفيذ المشاريع: «الحكومة في مصر بتتحكم، يعني هم فاكرين إن الحكومة معناها إن أنا أتحكم في الخلق، وبعدين تجيبله حاجة جديدة يقولك لا ما احنا عملنا كدة واحنا عارفين الحكاية بس عندنا مخطط تاني أنتوا ملكوش دعوة بيه.. وارد يعني انهم بيعملوا كدة».

وتابع: «بس مدام احنا وراهم وراهم هنحاول بقدر الإمكان».

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