مواكب الحجيج تستقر في منى اليوم.. استعداداً ليوم عرفة

المشاعر المقدسة - بعثة الرياض تصوير - معن جمل الليل

تبدأ قوافل الحجيج اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع في ظل توافر كافة الخدمات.

وجندت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بحج هذا العام 1435ه وباهتمام بالغ وإشراف مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بتجنيد كافة الإمكانيات البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعوبات ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وظهرت الحركة المرورية في مكة المكرمة وطرقها وشوارع الرئيسية المؤدية إلى منى يوم أمس انسيابية ومرونة وفق خطة أمنية ومرورية منظمة.

وقد هيأت كافة الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج جميع إمكاناتها الآلية والبشرية لتيسير وتسهيل عملية صعود جموع الحجيج من مكة المكرمة إلى مشعر منى.

وتعد عملية تصعيد الحجاج إلى منى أولى خطط التصعيد إلى المشاعر المقدسة، حيث تمت تهيئة الحافلات ووسائل النقل المجهزة بوسائل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن إلى جانب تخصيص العديد من الطرق المؤدية إلى مشعر منى وتدعيمها بالطاقات البشرية لتسهيل الحركة المرورية أمام جموع الحجاج والوصول بها إلى مشعر منى بيسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

كما أعدت قيادات أمن الحج لشؤون المرور خطة متكاملة لعملية التصعيد إلى مشعر منى من مكة المكرمة والمبيت في منى ثم اتجاه المركبات إلى عرفات خلال مرحلة التصعيد.

وأوضحت قيادة أمن الحج أن تنفيذ هذه الخطة بدأ منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة ويستمر حتى اكتمال دخول الحجاج إلى عرفات في صباح يوم غدٍ الجمعة، حيث سيتم في هذه المرحلة السماح لجميع الحافلات المقلة لحجاج التروية بالوقوف أمام مخيمات مؤسسات الطوافة لنقل الحجاج صباح يوم غدٍ التاسع من ذي الحجة مع مراعاة عدم إعاقة الحركة المرورية على جميع الطرق بمشعر منى.

وكانت «الرياض» من خلال جولاتها قد شاهدت الاستعدادات المكثفة والإمكانات التي أعدتها مختلف أجهزة الدولة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن حيث تمت صيانة وتجهيز شبكة من الطرق الحديثة والأنفاق والبالغ عددها (60) نفقاً يبلغ اجمالي أطوالها أكثر من (30) كيلو متراً، إضافة إلى صيانة ومتابعة شبكة الجسور الموجودة بمكة المكرمة والمكونة من حوالي (38) جسراً تربط نواحي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك لاستقبال الأعداد الهائلة من ارتال السيارات خلال هذه الأيام، كما تم تخصيص عدد من الفرق لأعمال طوارىء الاسفلت والارصفة ولمتابعة طواريء شبكات الانارة البالغ عددها حوالي (85.000) برج وعامود و(110.000) كشاف متعدد القدرات، كما تم تشغيل حوالي (600) دورة مياه عامة في مختلف أحياء مكة المكرمة

إضافة إلى تخصيص عدد من الطرق الخاصة بالمشاة التي تم تظليلها وتهيئتها بالخدمات اللازمة.

وكانت منى قد ارتدت حلتها البيضاء لترحب بضيوف الرحمن الذين لبوا النداء وقدموا إليها في يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم قدم في العام العاشر من الهجرة في حجة الوداع ليوضح للمسلمين نسكهم ليسيروا عليها في كل عام ملبين نداء الحق في صفوف موحدة وبرداء واحد لا يتغير لونه بتغير الشخصيات فبياضه الناصع توافق مع بياض خيام منى التي ازدانت بحلتها البيضاء لتعلن للعالم نقاء.

الجولة في منى في اليوم السابع من ذي الحجة لا تحمل مشاهدات عن استعدادات أو تجهيزات، لكنها حملت نتيجة واحدة صاغها كل مسؤول في الدولة تمثلت في كلمة مرحباً بضيوف الرحمن رافعين شعار خدمة الحاج شرف لنا.

حركة السير على مداخل منى أغلقت أمام جميع السيارات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً وفتحت لحافلات نقل الحجاج المصرح لها حتى تتمكن من الوصول إلى المخيمات دون إعاقة في السير ووصولهم بيسر وأمان وسلامة واطمئنان وستكون كافة الطرقات المؤدية إلى مشعر منى صعود شارع الجوهرة وسوق العرب وطريق الملك فهد وشارع الملك فيصل وكذلك شارع الرابطة.

أما الشوارع والطرقات فتمت نظافتها لتوفر للحجيج بيئة نظيفة ونقية تمنحهم الفرصة للتجول إن أرادوا نقل مشاهداتهم في اليوم الثامن من ذي الحجة فضاغطات النفايات انتشرت بالتقاطعات والشوارع الرئيسية لتؤكد للجميع ان النفايات يمكن التخلص منها سريعاً ودون أن تنبعث روائحها أو تتجمع فتنقل الأمراض والأوبئة.