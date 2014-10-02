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لقاء الأمير سلمان - البشير نقل العلاقات إلى مسار جديد

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لقاء الأمير سلمان - البشير نقل العلاقات إلى مسار جديد لقاء الأمير سلمان - البشير نقل العلاقات إلى مسار جديد

    قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عبيدالله محمد عبيدالله، إن المملكة أكدت دعمها للسودان في كل المجالات خلال اللقاء الذي جمع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس عمر البشير، بجدة مساء أول أمس، وأكد أن اللقاء وضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد.

وقال عبيدالله في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء أمس إن اللقاء اتسم بالصراحة والحميمية، وأكد الجانبان ضرورة الاستقرار الأمني في المملكة وكذلك في السودان.

وأوضح أن الرئيس البشير قدم للأمير سلمان تنويراً كاملاً لمجريات الأحداث في السودان أمنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن الجانبين أمنا على ضرورة أن يكون هنالك تعاون كامل بين البلدين في هذه المجالات. وأضاف الوزير"أن الجانبين تطرقا إلى التطورات الراهنة في المنطقة العربية خاصة في ليبيا واليمن وسورية والعراق، وشددا على أهمية الاستقرار في هذه الدول وفي المنطقة العربية بصورة عامة". ووصف الزيارة بأنها مهمة للغاية وتأتي في مرحلة مفصلية، قائلاً إن الجانبين أكدا على ضرورة تمتينها في المرحلة المقبلة ولعب دور إيجابي في المنطقة لصالح شعبي البلدين ولشعوب المنطقة عامة. وشدد وزير الدولة بالخارجية على أن اللقاء تميز بالصراحة والحميمية والأريحية ووضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد يؤدي لتعزيزها بين البلدين الشقيقين. وقال إن "ما سمعناه من ولي العهد يبشر بخير كثير"، مشيراً إلى أن الأمير سلمان أكد حرصه الشديد على استقرار الأوضاع في السودان واستعداد المملكة لدعم السودان في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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