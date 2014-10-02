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فاروق الباز: الإدارة في مصر «زفت» (فيديو)

  • مصر
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قال الدكتور فاروق الباز العالم المصري، عضو هيئة مستشاري الرئاسة، إن الإدارة في «زفت»، مؤضحًا أن رؤساء الأعمال يقومون بتكميم العاملين.

وأضاف، في حديثه للإعلامية جيهان منصور على قناة «التحرير»: «الإدارة زفت، واحد يكون عنده فكرة يروح لرئيس المصنع يقوله نعمل كذا، يقوله يا سيدي، إحنا بنشتغل الحكاية دي بقالنا 20 سنة، أنت لسة طالع من البيضة».

وتابع: «إذن الإدارة غلط»، مضيفًا، موجهًا حديثه للمديرين: «لما يبقى عنده فكرة قول له ده فكرة هايلة.. حتى لو كانت فكرة غلط مش هتتعمل.. بس قول له شكرًا، برافو عليك، وخده من إيده كدة واطلع لزمايله وقلهم محمد ده عمل كذا كذا وقال كذا كذا برافو.. التفكير ده كويس جدًا.. يعني المفروض الواحد يدعم الناس دي مش يكممهم».

وأوضح «الباز»: «الناس متكممة.. رئيس المجلس ولا رئيس القسم ولا رئيس بيكمم الخلق.. مش دي الإدارة، الإدارة إن الواحد يبرز الناس اللي بيشتغلوا عنده».

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