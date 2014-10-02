قوات الأسد تستهدف المسجد الأموي في حلب بصاروخ

استهدفت قوات النظام السوري، المسجد الأموي التاريخي في مدينة حلب، بصاروخ، في الاشتباكات التي دارت بينها وبين المعارضين المسلحين، مساء الأربعاء.

وذكر مراسل الأناضول، أن الاشتباكات الجارية بين قوات النظام والمعارضين، في منطقة حلب القديمة، اشتدت، مساء الأربعاء، واستهدفت تلك القوات مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضين بعدة صواريخ.

وردت المعارضة المسلحة، على صواريخ النظام بأنابيب الغاز، وقنابل يطلقون عليها اسم "كرة جهنم"، وأصيب 5 من المعارضين بإصابات بالغة في تلك الاشتباكات التي شهدتها المدينة السورية.

واندلعت النيران في المسجد الأموي التاريخي، نتيجة استهدافه بأحد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام، وحال قناصة النظام المنتشرين فوق العديد من البنايات العالية بالمنطقة، دون التدخل لإطفاء الحريق الذي انخمد من تلقاء نفسه بعد أن ظل مشتعلًا لساعات.