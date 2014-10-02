اشتباكات عنيفة بين الامن وانصار تنظيم الاخوان فى حوش عيسى بالبحيرة

اندلعت منذ قليل ، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار تنظيم الإخوان بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة ، عقب فض مسيرة لانصار الاخوان مناهضة للنظام الحاكم .

وكانت قوات الأمن قد فضت مسيرة لأنصار تنظيم الاخوان مناهضة للنظام الحاكم ، بمنطقة مسجد الخاصة بمدينة حوش عيسى ، ليتم اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين ، وقيام انصار الاخوان باطلاق الألعاب النارية ، وقطع الطريق المؤدي إلي الامن بالإطارات المشتعلة ، لتتحول المنطقة لمطاردة بالشوارع الجانبية لمحاولة قوات الأمن إلقاء القبض على المشاركين بالمسيرة .

> أ ش أ