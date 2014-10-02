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الحركة الوطنية تدشن حملة «لا للمنتجات التركية.. بلدي غالية عليا»

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دشن حزب الحركة الوطنية، التابع للفريق أحمد شفيق، حملة لمقاطعة المنتجات التركية تحت شعار «لا للمنتجات التركية ..بلدي غالية عليا»، وتضمنت الحملة دعوة من جميع أحزاب تحالف الجبهة المصريه الانتخابي عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بمقاطعة تركيا اقتصاديًا وسياسيًا وإلغاء المعاهدات والاتفاقيات التجاريه، ردًا على تدخل تركيا بشئون الداخلية وإهانة رئيسها للنظام المصري.

وقال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن حملة مقاطعة المنتجات التركية تنطلق من الحزب، وتحالف الانتخابي الجبهة المصرية وهدفها توصيل رسالة لـ«الباب العالي الحاكم» في إسطنبول، بأن الشعب غاضب من رئيسكم، رجب طيب أردوغان، بسبب ممارساته ضد مصر، وتهجمه بالباطل على ثورة 30 يونيو والرئيس .

وأضاف «قدرى» لـ«المصري اليوم»: «الحملة ترفع شعار «مقاطعون» ولا لشراء المنتجات التركية وهى حملة حزبيه تستهدف مشاركة الشعب فيها، حيث نوجه دعوة للمواطنين المصريين بمقاطعة منتجات تركيا، ونطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لأن إدارة تركيا فاشلة ليس لديها حتى الحس السياسى الذي يؤهلها لبناء علاقات دولية متوازنة، خاصة مع مصر وكافة البلدان العربية»

وطالب بأن يكون هناك قانون ورقابة داخلية وخارجية على الشركات العامة والخاصة، لمنع الاستيراد من تركيا، مع العلم بأن هناك طرق ملتويه من انصار الجماعة الإخوانية، الذي وصفها بـ«جماعة الصهاينة»، حيث تقوم بتصدير المنتج لدول أخرى، لإعادة تصديرها إلينا بعد تغير المنشاء وبلد الصنع.

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