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علاء عبدالفتاح: «تويتة معادية» لإسرائيل سحبت ترشيحي لجائزة «سخاروف»

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أعلن الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، الأربعاء، أن تدوينة قصيرة كتبها في حسابه على «تويتر» تسببت في سحب جائزة «سخاروف» منه لأنها «معادية لإسرائيل».

وأوضح عبدالفتاح في حسابه على «تويتر»: «سحبوا ترشيحي من جائزة سخاروف بعد حملة تحريض من مجموعات صهيونية بسبب تويتة معادية لإسرائيل».

كان البرلمان الأوروبي أعلن في بروكسل، سبتمبر الماضي، اختيار عبدالفتاح ضمن لائحة المرشحين للفوز بجائزة «سخاروف» لحرية الفكر والتعبير، التي تمنح لناشطين في مجال الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.

واقترحت الكتل الحزبية داخل البرلمان الأوروبي 7 مرشحين للحصول على جائزة العام الحالي سواء بشكل فردي أو جماعي للأشخاص أو للكيانات.

واختار تكتل اليسار الأوروبي 3 أشخاص ليتقاسموا الجائزة، وهم الناشط والمدون علاء عبدالفتاح، ومطرب الراب المغربي معاد بلغوات، الذي سبق اعتقاله مرارًا بسبب أغنياته ومواقفه السياسية، ومطرب الراب التونسي علاء يعقوبي، الذي جرى اعتقاله ودخل السجن بسبب أغانيه ومواقفه السياسية أيضًا.

وأخلي سبيل الناشط علاء عبدالفتاح بكفالة مؤخرًا على ذمة قضية «أحداث مجلس الشورى» الرافضة لقانون التظاهر، بكفالة، ومعه 24 آخرون، وقررت المحكمة التنحي عن النظر في القضية، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها من جديد.

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