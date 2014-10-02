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قيادي بالحركة الوطنية: السيسي مهموم بالشعب

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قال الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بأعياد أكتوبر، جاءت حماسية وشاملة لكل الانجازات التي تمت خلال المائة يوم الأولى خلال فترة حكمه.

وأضاف: «كان طلب الرئيس السيسى من قائد الطابور في الكلية الحربية بتوجيه تحية عسكرية للشعب المصرى، وقيام قائد الطابور بتقديم التحية العسكرية للشعب المصري، تحمل أسمى معانى العرفان والتقدير من الحاكم لشعبه، والتى تزيد من التفاف المصريين حوله في مواجهة الإرهاب والسعى نحو تقدم في كافة المجالات».

وتابع «النحاس» أن الرئيس أكد خلال كلمته أن الجيش لم يتردد لحظة أن يلبى نداء الشعب في 30 يونيو، وأن الشعب المصرى هو من تحرك بعد الذي رأه في المنطقة العربية من عنف وإرهاب وليس الجيش، وأن خارطة الطريق هي إرادة الشعب المصرى في رفضة للإرهاب وأن الاعتدال هي سمة المصريين.

وأكد «النحاس» أن «الرئيس السيسى يثبت يومًا بعد يوم أنه مهموم بالشعب المصري ويعمل بكل جهده على تحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة، التي أعادت مصر بقوة على خريطة الاستثمار العالمية وأصبحت وجهه لكل الشركات العالمية للعمل في مصر».

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