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المغرب تعلن استراتيجية شاملة لمواجهة ايبولا وتعاون صحى مع المانيا

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المغرب تعلن استراتيجية شاملة لمواجهة ايبولا وتعاون صحى مع المانيا المغرب تعلن استراتيجية شاملة لمواجهة ايبولا وتعاون صحى مع المانيا

وقعت المغرب وألمانيا اتفاقية للتعاون الصحى يتم بموجبها الاستفادة من منحة المانية بقيمة مليون يورو لمواجهة فيروس ايبولا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية استراتيجية شاملة لمواجهة الفيروس تشمل تشديد المراقبة على النقاط الحدودية والاعتماد على كافة الوسائل الممكنة لمحاربته، وعقد شراكات مع الدول الأوروبية لتبادل الخبرات.

وقال لحسين الوردي وزير الصحة المغربى إن بلاده بعيدة عن مستوى الخطر، مؤكدا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية ، وتحديث القوانين المتعلقة بمجال الصحة.
> وأشار إلى استمرار الحركة التجارية بين المغرب والبلدان الافريقية التى سجلت اصابات وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

فى سياق متصل، أفاد تقرير منظمة الصحة العالمية بالرباط بأن المغرب لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، غير أنه شدد على ضرورة أن يتحلى المغرب باليقظة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

من جهة أخرى ، تواصل الخطوط الملكية المغربية رحلاتها إلى ليبيريا بواقع 3 رحلات أسبوعية ، وسيراليون 4 رحلات أسبوعية ، وغينيا 7 رحلات.
> أ ش أ

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