ضبط 64 مطلوبًا و 175 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء من ضبط 64 من المطلوبين وضبط وتحرير 175 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 64 من المطلوبين والهاربين من تنفيذ الأحكام .. منهم المحكوم عليه : تامر أ(مواليد 5/9/1982 ) المقيم فى دائرة قسم شرطة ثالث العريش والمتهم فى قضية جنايات ( سلاح نارى ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

إلى جانب ( 29 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و(11 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، و(14 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، ( 4 ) محكوم عليهم فى قضايا جنح الغرامات المستأنفة ، و( 5 ) محكوم عليهم بالمخالفة .

وفى مجال جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها تم ضبط وتحرير ( 175 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

أ ش أ