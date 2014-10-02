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حلقة نقاشية حول ” تنمية محمور قناة السويس و دعم الإقتصاد الوطنى ” بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

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حلقة نقاشية حول ” تنمية محمور قناة السويس و دعم الإقتصاد الوطنى ” بمركز النيل للإعلام ببورسعيد حلقة نقاشية حول ” تنمية محمور قناة السويس و دعم الإقتصاد الوطنى ” بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

تنمية محور قناة السويس مستقبل الإقتصادى و قاطرة التنمية للعبور إلى التقدم و الإزدهار و قناة السويس الجديدة هى باكورة المشروعات الكبرى فى إطارتنمية الإقليم ، لذا

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد حلقة نقاشية بعنوان ” قناة السويس الجديدة و دعم الإقتصاد الوطنى ” إستضاف فيها الدكتور فوزى هيكل الأستاذ بجامعة بورسعيد.

حيث دارت الندوة حول اهمية المشروع لمصر و العالم و تأثيره على الحركة التجارة العالمية و دعمه للإقتصاد المصرى بزيادة عائدات قناة السويس من 5 مليار دولار حاليا إلى 13 مليار دولار تقريباً سنوياً بعد تشغيل القناة الجديدة مما يؤثر بشكل كبير على قوة الإقتصاد المصرى .

وقالت مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد :” أكدت الحلقة على ان مشروع قناة السويس الجديدة هو مشروع الخير و الأمل و النماء لمصرنا الحبيبة و سيغير وجه الحياة على أرض الوطن و سيخلق الملايين من فرص العمل و يزيد من فرص التنمية الصناعية و التكنولوجية بصناعات جديدة و متطورة ” .

وأضافت الخولي :” و اختتمت الحلقة بان المشروع الجديد قد نجح فى توحيد المصريين على هدف واحد يعمل على النهوض بمستقبل الوطن من أجل رفاهية الأجيال القادمة التى ستنعم بالأمن و الإستقرار و التقدم و ان ذلك سيتحقق بسواعد المصريين ” .

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