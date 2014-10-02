مقتل تكفيريين وتدمير 18 بؤرة إرهابية فى حملة أمنية بشمال سيناء

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل تكفيريين وتدمير 18 بؤرة ارهابية ومستشفى ميدانى ومخزن مواد متفجرة ونفقين للتهريب.

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق : جنوب الشيخ زويد ورفح .. حيث تم مقتل تكفيريين اثنين فى اشتباكات أثناء مداهمة احدى البؤر الارهابية وضبط عدد منهم .. كما عثر على مستشفى ميدانى خاص بالعناصر التكفيرية ومخزن للمواد المتفجرة يحتوى على كميات من مادة “تي ان تي” TNT ومعدات تفجير وتم تدميرها .. الى جانب تدمير 18 بؤرة ارهابية من العشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .. علاوة على ضبط وحرق سيارتين تايلاندى وسيارة فيرنا و6 دراجات بخارية خاصة بالعناصر الارهابية .. علاوة على تدمير فتحتى نفقين يستخدمان فى التهريب بين مصر وقطاع غزة .

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