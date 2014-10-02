عضو مجمع البحوث الإسلامية: وزير الثقافة التقى بشيخ الأزهر وتراجع عن أفكاره المتعلقة بتجسيد الأنبياء



> قال د. محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية إن :” الأزهر الشريف ليس سلطة دينية وليس من صلاحياته سلطة المنعٍ ولا المصادرة ” ، مشيراً إلى أن :” تصريحات وزير الثقافة د. جابر عصفور حول قبوله تجسيد شخصيات الأنبياء في الأعمال الفنية لا طائل منها إلا إثارة الرأى العام ” .

وأضاف الجندى ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأربعاء أن :” وزير الثقافة التقى بالفعل بشيخ الأزهر د. أحمد الطيب وتراجع عن أفكاره المتعلقة بتجسيد الأنبياء على الشاشة إلى أن جاء بتصريح جديد مناقض “.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف بنص الدستور القائم على بيان الرأى الشرعى فيما يتعلق بالفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد ولذلك فلابد للأزهر من القيام بواجبِه إزاء ما يثار فى هذه الميادين ، موضحاً أن الأزهر يقوم بواجبه فى إبداء الرأى الشرعى وفاء لرسالته واستجابة لتطلع الأمة إليه كمرجعية أولى للشريعة فى عالم الإسلام.

وأوضح الجندى أن علماء الإسلام أجمعوا على حرمة تجسيد الأنبياء في الأعمال الدرامية أو الفنية لعصمتهم من الذنوب والخطايا ولهذا فلا يجوز بحال من الأحوال تمثيلهم أو تجسيدهم في أعمال فنية سواء درامية أو غيرها ، لافتاً إلى أن حياة الأنبياء وسيرهم فيها من الوحى والإعجاز والصلات بالسماء ما يستحيل تجسيده وتمثيله، ومن ثم فإن تجسيدهم إساءة محققة إلى سيرتهم وحياتهم.