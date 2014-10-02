غالي وعاشور وسمير.. في مباراة خاصة أمام الرجاء

ينظر لاعبو الأهلي لمنتخب مصر وهم يستهلون مشاركة الشياطين الحمر في مسابقة الدوري المصري أمام الرجاء يوم الخميس.

فأخيرا يلعب الأهلي في الدوري المصري بعدما تأخر ظهوره في المسابقة المحلية لـ3 جولات، وذلك بسبب مشاركاته في الكونفدرالية التي وصل لمباراتها النهائية.

ولن تكون المباراة عادية للأهلي الذي يدافع عن لقبه، بل تحمل الكثير من الآمال للاعبي الفريق الأحمر من الدوليين.

فشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر ينتظر مباراة الأهلي والرجاء لاختيار باقي القائمة التي تواجه بتسوانا في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2015.

حسام غالي لن تكون أمامه فرصا كثيرة لإثبات أحقيته بالتواجد في منتخب مصر، وذلك بعدما كانت عروضه متباينة منذ مشاركته مع الفراعنة أمام تونس والسنغال.

وحسام عاشور لازال يأمل في أن ينظر له الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة في ظل غياب حسني عبد ربه عن القائمة للإصابة.

هناك صبري رحيل الذي يرغب في التواجد كبديل محتمل لمحمد عبد الشافي نجم الفراعنة الذي سيتجه بعد مباراتي بتسوانا إلى أهلي جدة السعودي.

وكذلك يأمل سعد سمير في إثبات أحقيته بأن يكون مدافع مصر رقم 1 في تشكيل الفراعنة، خاصة بعد عدم استدعاء علي غزال وأوكا لقائمة مباراتي بتسوانا.

ذلك بخلاف الثنائي شريف إكرامي وعمرو جمال الذي يضمن تواجده في القائمة إن تفادى المتاعب أمام الرجاء.