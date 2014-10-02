أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غالي وعاشور وسمير.. في مباراة خاصة أمام الرجاء

Google+ Print
غالي وعاشور وسمير.. في مباراة خاصة أمام الرجاء غالي وعاشور وسمير.. في مباراة خاصة أمام الرجاء

ينظر لاعبو الأهلي لمنتخب وهم يستهلون مشاركة الشياطين الحمر في مسابقة الدوري المصري أمام الرجاء يوم الخميس.

فأخيرا يلعب الأهلي في الدوري المصري بعدما تأخر ظهوره في المسابقة المحلية لـ3 جولات، وذلك بسبب مشاركاته في الكونفدرالية التي وصل لمباراتها النهائية.

ولن تكون المباراة عادية للأهلي الذي يدافع عن لقبه، بل تحمل الكثير من الآمال للاعبي الفريق الأحمر من الدوليين.

فشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر ينتظر مباراة الأهلي والرجاء لاختيار باقي القائمة التي تواجه بتسوانا في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2015.

حسام غالي لن تكون أمامه فرصا كثيرة لإثبات أحقيته بالتواجد في منتخب مصر، وذلك بعدما كانت عروضه متباينة منذ مشاركته مع الفراعنة أمام تونس والسنغال.

وحسام عاشور لازال يأمل في أن ينظر له الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة في ظل غياب حسني عبد ربه عن القائمة للإصابة.

هناك صبري رحيل الذي يرغب في التواجد كبديل محتمل لمحمد عبد الشافي نجم الفراعنة الذي سيتجه بعد مباراتي بتسوانا إلى أهلي جدة السعودي.

وكذلك يأمل سعد سمير في إثبات أحقيته بأن يكون مدافع مصر رقم 1 في تشكيل الفراعنة، خاصة بعد عدم استدعاء علي غزال وأوكا لقائمة مباراتي بتسوانا.

ذلك بخلاف الثنائي شريف إكرامي وعمرو جمال الذي يضمن تواجده في القائمة إن تفادى المتاعب أمام الرجاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك