أبو مرزوق: دور مصر في القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن يدير ظهره تجاهه سواء حركتي حماس أو فتح

أكد نائب المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن يدير ظهره تجاهه، سواء كانت حركتي حماس أو فتح.

وقال أبو مرزوق ـ في مقابلة خاصة مع قناة “دريم 2″ الفضائية وبثت الليلة، إن “هذا الأمر ليس فقط مرتبطا بالظروف الحالية إنما على مدار التاريخ، فمصر كانت في بوابتها الشرقية هي البوابة التي تدافع فيها عن كل المنطقة”، مشيرا إلى أن كل المعارك التي دارت على أرض فلسطين كانت قواتها من مصر عبر البوابة الشرقية.

وأوضح أن الدور المصري هو الدور الأساس في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن “هذا قدر مصر وليس خيارها وبالتأكيد هو قدر حماس بمنطق حقيقة الأشياء ومنطق الجغرافيا ومنطق السياسة”.

وأشار إلى أنه لم يكن لدى الحركة (حماس) أى توجه أو ظاهرة ضد مصر، ولكن قد يحدث أخطاء، قائلا :”لدينا أخطاء ولكن لم تكن بقرار أو توجها للحركة وكانت جميعها فردية، ومعاذ الله أن يكون هناك استعراض قوة موجه لمصر، فمن مصلحتنا المراهنة على العلاقة السليمة مع مصر”.

وكشف نائب المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن حقيقة ما تردد عن إمكانية التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال: إن “التفاوض مش حرام”.

وأضاف “هذه ليست فتوى بقدر ما هي رسالة، والأمر تقدير سياسي، لكن تقديرنا إلى الآن أنه لا تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني وأعتقد أنه لديه نفس الموقف والتوجه”.

وتابع: لقد “لاحظنا أن الكثير من المصالح المعتبرة للشعب الفلسطيني هي تائهة في الملفات التي تطرح للتفاوض، لكن الأمر ما هو إلا تقدير سياسي ونحن لا ننوي التفاوض مباشرة مع العدو الصهيوني”.

أ ش أ