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حسام حسن يفسر.. لماذا لم يستخدم طارق حامد

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حسام حسن يفسر.. لماذا لم يستخدم طارق حامد حسام حسن يفسر.. لماذا لم يستخدم طارق حامد

فسر حسام حسن المدير الفني للزمالك لماذا لم يدفع بطارق حامد في وسط الملعب حين احتاج لتغيير مؤمن زكريا في وسط الملعب خلال لقاء الداخلية.

الزمالك تعادل سلبيا مع الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري، ليهدر الفريق الأبيض رابع نقطة له في 3 مباريات.

وخلال المباراة، وضحت حاجة الزمالك لتعديل في وسط الملعب بعدما أفلت الفريق الأبيض تحكمه في سير اللقاء.

فدفع حسام حسن بلاعبه عمر جابر على حساب مؤمن زكريا.

وسأل أحد الصحفيين لماذا ليس طارق حامد هو من شارك رغم أنه كلف خزينة النادي كثيرا ويعد من نجوم الدوري المصري في موسمه الماضي؟

ورد العميد "طارق حامد لاعب مدافع.. لكن عمر جابر يستطيع القيام بواجبين، هجوما ودفاعا".

وتابع "هذا التوقيت من المباراة كان يحتاج لعمل هجومي، مع عدم تجاهل الأدوار الدفاعية، لهذا اخترت عمر جابر".

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