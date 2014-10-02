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إيهاب توفيق يعود بأغنية مغربية

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إيهاب توفيق يعود بأغنية مغربية إيهاب توفيق يعود بأغنية مغربية

الأربعاء 01-10-2014 21:31

بعد غيابٍ طويلٍ عن السّاحة الفنية العربية، عاد الفنان المصري إيهاب توفيق لخوض المنافسة الفنية، عبر ألبومه الجديد الذي اختار له عنوان "جامد جداً"، وقام بإطلاق أغاني الألبوم واحدة تلو الأخرى على موقع "يوتيوب".

واللافت في الألبوم، أنّ الفنان المصري اختار مجاراة الموضة في غناء اللهجة المغربية، إذ أطلق أغنية مغربية ضمن أغاني الألبوم الجديد، تحت عنوان "يا لالا" وهي مزيج بين اللونين المصري والمغربي، وقد نالت استحسان جمهور الفنان، الذين رحبوا بعودته إليهم.

وتوقّع بعضهم أنّ تتصدر الأغنية أغاني الألبوم ، وهي من كلمات مصطفى مرسي، وألحان أشرف سلام، وتوزيع رامي بلازن.

 

 

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