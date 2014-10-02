خفايا زفاف الموسم والشروط التي فرضها كلوني

بالرغم من التكتّم الشديد الذي لفّ زفاف النجم العالمي George Clooney والمحامية اللبنانية أمل علم الدين، تمكنت بعض المصادر من الحصول على تسريبات من داخل الحفل الذي ضم أهم وألمع نجوم هوليوود، وإستقطب أنظار الملايين حول العالم.

وكشفت إحدى المصادر الصحفية أن Clooney الذي ودّع العزوبية السبت الماضي في مدينة Venice الإيطالية، وضع خطّة أمنية لمنع الضيوف من تسريب أي صورة من حفل الزفاف إلى الإعلام، وفرض على الحضور إبقاء الأجهزة الخليويّة في الفندق، مع إمكان جلب هذه الأجهزة في حال حاجتهم الملحّة لها، شرط إبقائها في كشك نُصب عند مدخل المكان المخصّص للاحتفال.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر عينه أن النجم Clooney وقبل إنتهاء مراسم الزواج، احتفل مع الأصدقاء وشرب الخمر حتى الثمالة، ما دفع أحد المقربين منه إلى إلقاء الماء عليه ليستفيق ويكمل الاحتفال معهم.

George Clooney الذي تزوج رسمياً بـ 10 دقائق، حاول التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بلياقة وهدوء، كما قدّم لأحد الصحفيين زجاجة كحول، حين حاول الأخير التقرّب منه للحصول على سكوب صحفي.

يشار إلى أن الثنائي الذي شغل الرأي العام والوسائل الإعلامية طوال الأسبوع الماضي، سيتوجه إلى المغرب لقضاء شهر العسل هناك.

تفاصيل حفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين بالكامل

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