راقصة مغربية تحرج دينا وتشكك في مصداقية "الراقصة"

شنّت الراقصة المغربية حكيمة هجوماً عنيفاً على الراقصة المصرية دينا ووضعتها في موقف محرج، قد يساهم في تغيير مسار برنامجها "الراقصة".

حكيمة التي شاركت في برنامح "الراقصة" وتم استبعادها، كشفت عن اسم الفائزة بلقب "الراقصة" من خلال حسابها على موقع "فيس بوك"، إلاّ أننا لا نعلم مدى صحة كلامها ومن أين هي مصادر معلوماتها، وكتبت حكيمة ما يلي:

"إن الفائزة ستكون الراقصة الأوكرانية آيا كوشنير الملقبة بآيلا في البرنامج، والطريف في الأمر أنها هي نفس المتسابقة الملقبة بليلى والتي شاركت من قبل في الموسم الأول من برنامج "هزي يا نواعم" في لبنان، والذي يعتبر أول برنامج رقص شرقي في العالم العربي ، وكان يذاع على قناة LBC وكان ترتيب الراقصة آيا كوشنير الثالث بعد الراقصة المغربية فدوى الحاصلة على المركز الثاني، والراقصة اللبنانية التي تعيش بكوستا ريكا استيل زغلول الحاصلة على المركز الأول".

وعلقت حكيمة على تصريح دينا الذي قالت فيه أنّ برنامجها "الراقصة" مختلف تماماً عن برنامج "هزي يا نواعم"، الذي سبق وعرض على الفضائية اللبنانية LBC ، وقالت إنها تخالفها الرأي لأن برنامج "هزي يا نواعم" كان سبّاقاً في طرح أفكار جديدة، بعيدة عن التّقليد الأعمى لبعض البرامج التي انتشرت مؤخراً، ولاقت نجاحاً منقطع النّظير مثل:" ستار أكاديمي" و"آراب آيدول" و"آراب غوت تالنت" و"إكس فاكتور،" على حد تعبير الرّاقصة.

وأضافت حكيمة التي تُلقب نفسها بأستاذة الرقص: "أنّ لجنة التّحكيم في "هزي يا نواعم" كانت تضم أشخاصاً متخصصين في الرقص وهم: برنسيسة الرقص الفنانة الرائعة نجوى فؤاد، وأستاذ الرقص الكبير ظاظا حسن، والأستاذة نادرة عساف، والمخرج الرائع سيمون أسمر، بينما في برنامج "الراقصة" لا تضم لجنة التّحكيم متخصصين في الرقص إلاّ الفنانة دينا".

واعتبرت حكيمة أنّ دينا "شهادتها مجروحة" في تقييم المتنافسات لأنها مازالت موجودة على الساحة، أي ليست خارج إطار المنافسة، مستغربةً اعتماد دينا على رأي الممثلة فريال والسيناريست تامر حبيب، اللذين لا علاقة لاختصاصهما وخبرتهما بمجال الرقص، حسب تعبير حكيمة.

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