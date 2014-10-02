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ياسمين رئيس أفضل ممثلة في "مالمو"

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ياسمين رئيس أفضل ممثلة في "مالمو" ياسمين رئيس أفضل ممثلة في "مالمو"

الخميس 02-10-2014 01:00

فازت الفنانة ياسمين رئيس بجائزتها الثانية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "فتاة المصنع" مع المخرج محمد خان، خلال الدورة الرابعة من مهرجان "مالمو للسينما العربية" في السويد، وتسلّم الجائزة بالنيابة عنها الفنان خالد أبو النجا.

وتُعتبر هذه الجائزة الثانية لياسمين عن دورها في فيلم "فتاة المصنع"، بعد حصولها أيضاً على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان "دبي السينمائي الدولي" ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة خلال شهر كانون الثاني/ديسمبر.

يشار إلى أن ياسمين تقوم بدور هيام، في فيلم "فتاة المصنع"، وهي فتاة في الواحد والعشرين من عمرها، تعمل كغيرها من بنات حيّها الفقير في مصنع ملابس. وتعيش هيام تجربة حب، كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

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