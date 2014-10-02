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دموع Juliette Binoche انهمرت في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للسينما

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دموع Juliette Binoche انهمرت في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للسينما دموع Juliette Binoche انهمرت في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للسينما

الخميس 02-10-2014 01:21

افتتحت مساء اليوم الدورة الرابعة عشرة لمهرجان بيروت الدولي للسينما، بعرض لفيلم Clouds of Sils Maria للمخرج الفرنسي Olivier Assayas، بحضور بطلة الفيلم الممثلة الفرنسية Juliette Binoche ورئيسة لجنة التحكيم الممثلة والمنتجة الفرنسية Julie Gayet.

وقالت Juliette Binoche في كلمتها "أنا سعيدة جداً لوجودي معكم اليوم في هذا البلد الجميل. لقد زرته سابقاً، وأعدكم بأنني سأعود". وشكرت منظمي المهرجان، ثم قالت: "عندما يُعطي الممثل نفسه ..."، وقبل أن تكمل جملتها، أدمعت عيناها وقالت معتذرة "لا استطيع ان اتكلم، ليس لدي ما اقوله... شكراً".

وألقت Julie Gayet كلمة أبدت فيها تأثرها بوجودها في لبنان. وقالت: "لبنان يستضيف راهناً أكثر من مليون ونص مليون نازح سوري، وأنا، كما كلّ الفرنسيين والفرنسيات، متمسّكة بوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه". وأضافت "على بعد بضع مئات الكيلومترات من هنا، يقع عشرات آلاف الأشخاص ضحية الأصولية والهمجية اللتين تقتلان وتعذبان وتسجنان الحرية". واعتبرت أن "السينما تعني الحرّية وهي لا تحجب الحقيقة. فالسينما تقدّم نظرة عن العالم بكلّ تنوعّه من دون أيّ قيود رقابية". ولاحظت أن "سينما المؤلف الطموحة هذه تزدهر منذ سنوات بفضل مهرجان بيروت الدولي للسينما".

وكان مخرج الفيلم Olivier Assayas اعتذر في اللحظة الأخيرة عن عدم التمكن من الحضور بسبب خشيته من أن تحول إضرابات شركات الطيران والغاؤها رحلاتها دون عودته إلى مدينة تورنتو الكندية في الوقت المناسب، نظراً إلى ارتباطه فيها بانشغالات مهنية.

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