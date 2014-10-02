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جيروزاليم بوست : البيت اليهودي ينتقد نتنياهو لدعمه حل الدولتين

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جيروزاليم بوست : البيت اليهودي ينتقد نتنياهو لدعمه حل الدولتين جيروزاليم بوست : البيت اليهودي ينتقد نتنياهو لدعمه حل الدولتين

بنيامين نتنياهو

انتقد مسؤولو حزب البيت اليهودي ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تأكيده للرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن إسرائيل مازالت ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أمس الأربعاء عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي ، نفتالي بينيت ، قوله إن “هؤلاء غير الملتزمين بالحرب ضد تنظيم داعش وحماس لا يمكن منحهم دولة”.

وأضاف بينيت أن “فكرة الدولة الفلسطينية طارت الصيف الماضي مع الصواريخ التي أطلقت على مطار بن جوريون” ، مشير إلى أنه “سيكون شيئا جيدا إذا صحونا من هذه الفكرة، وبسرعة” .

أ ش أ

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