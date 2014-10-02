بالصور .. مباحث مشتول السوق بالشرقية تضبط هارب من مؤبد وبحوزته 20 كيلو بانجو و1500 قرص مخدر

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية من القبض على هارب من مؤبد وبحوزته 20 كيلو من نبات البانجو و 1500 قرص من عقار الترامادول المخدر وفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار .

تلقى اللواء ؤفعت خضر ،مدير المباحث الجنائية بالشرقية إخطارا العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية من مفاده ورود معلومات بقيام “علي احمد علي احمد “وشهرته “نبيل الشيخ” محكوم عليه بالسجن المؤبد بالإتجار فى المواد المخدره وتواجده فى أحد المنازل داخل المدينة .

على الفور إنتقل الرائد عمرو سويلم رئيس مباحث مشتول السوق والنقيب عمر زتون والنقيب أحمد نوفل ،معاونى مباحث المركز ،وتم مداهمة المنزل ،وتمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته 20 كيلو من نبات البانجو المخدر ، و1500 قرص مخدر، وفرد خرطوش وطلقتين.