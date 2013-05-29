حازم الجندى: لا بديل عن العلاج الدوائى لمريض القلب

أكد الدكتور حازم الجندى أستاذ جراحة القلب، أن عمليات جراحة القلب المفتوح كانت من أخطر الجراحات فى المجال الطبى، واليوم مع تقدم العلم والتكنولوجيا فى الأجهزة الحديثة ومتابعة الدراسات الحديثة والأبحاث الطبية فى العالم أعطت لممارسى طب جراحة القلب أهتمام غير مسبوق وأصبحت أفضل بمراحل كثيرة عن الماضى.

ويشير الجندى ـ إلى وجود تقدم فى جراحة المناظير أعطى أهمية كبرى لتقدم الطب داخل مصر وخاصة فى جراحة القلب، قائلاً كانت تتم عمليات القلب المفتوح بشق جزء كبير من منطقة الصدر و ساهمت جراحة المناظير فى توفير ورفع المعاناة عن المريض بنشر العضل.

وعن الدواء يقول الجندى لا بديل عن العلاج الدوائى لمريض القلب، نظراً لخضوعه للمراقبة العلمية وأجراء الأبحاث حول العلاج الدوائى وبذلك حقق العلاج الدوائى نسبة عالية فى علاج مريض القلب، ومع ذلك يستخدم علاج الطب البديل وحقق أيضاً نسبة لا بأس بها فى علاج مرضى القلب.