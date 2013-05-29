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رئيس "الشورى": مصر حريصة على أمن الخليج بالكامل

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رئيس "الشورى": مصر حريصة على أمن الخليج بالكامل رئيس "الشورى": مصر حريصة على أمن الخليج بالكامل
- التقارب بين " الثورة" وأي دولة ليس خروجا عن الأمن القومي

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 3 دقائق

قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مبينا أن مصر في إطار سياساتها الراهنة المنفتحة على كافة دول العالم دون استثناء تضع نصب عينيها ثوابت راسخة للأمن القومي المتبادلة بينها وبين شتى العواصم الخليجية والعربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد حاليا على مدى يومين 28- 29 مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.

وأكد فهمي أن أي تقارب قد ينشأ بين مصر الثورة وأي دولة لا يمكن أن يكون خروجا عن محددات الأمن القومي المصري أو الخليجي أو العربي، ولا يخرج عن سياسات قومية التزمت مصر بتطبيقها في إطار منظومة واحدة تعتمد على الولاءات والانتماءات المصرية، وجميع تلك الأمور عكستها تصريحات واضحة وقوية وحاسمة من جانب الرئيس محمد مرسي.

وأجرى رئيس مجلس الشورى، على هامش المؤتمر، العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة في إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والإفريقية.

وأوضح فهمي أن مشاركة الشورى في المؤتمر تأتي في إطار التأكيد على الوحدة مع الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التي تعد عمقا استراتيجيا، مشدداً على أن أمن الخليج من أمن مصر وأمن الخليج خط أحمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه ومصر حريصة على أمن منطقة الخليج بالكامل.

وشارك في المؤتمر الدكتور طارق سهري، وكيل المجلس عن حزب النور، والمستشار فرج الدري، أمين عام المجلس.

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